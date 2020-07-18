Собянин понадеялся отметить День города в Москве по расписанию

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что День города в сентябре будет первым фестивалем, который удастся отпраздновать в столице после пандемии коронавируса. Об этом он заявил в беседе с радио «Комсомольская правда» в субботу, 18 июля.

«На мой взгляд, мы его проведем. Если ситуация не ухудшится, и мы останемся в том же тренде по снижению заболеваемости, то вероятность, что День города состоится по расписанию, очень высокая, можно так сказать», — отметил Собянин.

Он также пожелал всем здоровья, и хорошего настроения.

Ранее Собянин заявил, что в ближайшее время в Москве не ожидается второй волны коронавируса. По его словам, пики заболеваемости COVID-19 в столице пройдены.

По последним данным, в Москве общее число зараженных увеличилось до 232 тысяч. С начала пандемии выздоровели 170 180 человек, 4285 человек умерли. Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом достигло 765 тысяч.

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