Обнародована новая статистика по заражению коронавирусом в Москве

За минувшие сутки в Москве выявили 2699 случаев заражения коронавирусом, общее число с начала пандемии составляет 152 306. Новая статистика обнародована в Telegram-канале оперативного штаба и на сайте стопкоронавирус.рф.

За весь период в столице зафиксировано 1726 летальных исходов, выздоровели 36 936 человек.

В Московской области за последние 24 часа выявлено 903 случая заражения, общее число случаев составляет 30 091, выздоровели 3897 человек, умерли 285 пациентов.

Всего в России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

Ранее в мае мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жителей столицы начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу. Каждую неделю приглашение прийти в поликлинику будут получать до 70 тысяч москвичей.

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