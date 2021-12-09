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Обнаженный россиянин обтерся снегом в московском дворе и попал на видео

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Обнаженный россиянин обтерся снегом в московском дворе и попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»

В одном из столичных дворов заметили обнаженного мужчину с мочалкой, обтиравшегося снегом. Видео с россиянином попало в Telegram-канал «Что там в Москве?».

Большинство подписчиков канала одобрило поступок мужчины, отметив, что на видео запечатлен традиционный способ закаливания организма. «Молодец!», «Он ведь свой иммунитет укрепляет, чтобы не болеть», — отметили пользователи сети. «Больше вопросов к тому, кто это снял и выложил», — добавили в комментариях, намекая на то, что в поведении россиянина нет ничего предосудительного.

Кто-то вспомнил, что наблюдал подобное «моржевание» вживую. «У нас раньше сосед выходил во двор босиком, делал зарядку и обливался холодной водой на улице», — рассказала одна из пользовательниц.

Ранее в столице прошел рекордный снегопад. Эксперты отметили, что он стал самым сильным с 1949 года.

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