Обновлена информация по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявили 4453 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 391 361. Обновленные данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии коронавируса в столице вылечились 287 910 пациентов, из них 2639 — за прошедшие 24 часа. Умерли с начала пандемии 6312 человек, также известно о 63 скончавшихся за сутки.

В Московской области зарегистрировано 480 новых случаев заражения. Общее число инфицированных в регионе — 83 257. За все время выздоровели более 62 тысяч человек, также зафиксировано 1532 летальных исхода.

Ранее на подмосковной станции Нахабино заметили мужчину, похожего на певца Филиппа Киркорова, который раздавал медицинские маски пассажирам. В комментариях под видео, записанным очевидцем, пользователи отнеслись с юмором к такой идее, но отметили, что ожидали от якобы Киркорова маски с перьями. Помимо этого, юзеры вспомнили, что российский певец и правда живет рядом со станцией Нахабино.

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