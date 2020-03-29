Обновлена карта распространения коронавируса в Москве

Telegram-канал Mash обновил карту распространения коронавируса в Москве: теперь отметки за 24 марта выделены синим цветом, а новые, за 28 марта, — красным. Эти точки обозначают места, откуда были госпитализированы заразившиеся.

Авторы карты объяснили, что нужно ввести свой адрес в поисковик и выяснить, как далеко от вас находятся места, где были выявлены заболевшие коронавирусной инфекцией. К карте также прилагается перечень адресов. откуда забирали инфицированных.

Большая часть новых случаев заражения, согласно данным Mash, была выявлена в центре Москвы, а также на севере, юге и юго-западе. Меньше всего случаев на юго-востоке и востоке города. Также есть 20 отметок за пределами МКАД.

Накануне сообщалось, что в Москве пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств для борьбы с коронавирусом. Специальными средствами обработают проезжую часть, тротуары, парковки, дворы и межквартальные проезды.

По данным на 29 марта, в России число людей с подозрением на коронавирус возросло до 182,7 тысячи. Накануне эти цифра была значительно ниже — 166,7 тысячи человек. Именно столько россиян сейчас находятся под медицинским наблюдением. В Москве 1014 подтвержденных случаев заражения.

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