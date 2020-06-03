Обновлена статистика по коронавирусу в Москве

В Москве за прошедшие сутки выявлено 1842 случая заражения коронавирусом. Обновленную статистику приводит портал стопкоронавирус.рф в среду, 3 июня.

Скончался 61 человек, выздоровели — 3385. Таким образом, общее число инфицированных с начала пандемии в столице увеличилось до 187 216. Полностью излечились 91 654 человека, умерли 2 685 человек.

В Московской области за последние сутки зарегистрировано 736 случаев заражения. Общее число заразившихся в регионе — 41 191. Всего умерли 515 человек, вылечились — 9311.

Ранее власти Москвы опубликовали карту для прогулок по городу. На сайте мэра можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома. Для этого необходимо ввести свой адрес, после чего на интерактивной карте появится круг, в пределах которого гражданин может свободно гулять, соблюдая ряд правил.

27 мая мэр Москвы Сергей Собянин предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня по определенному графику. Такую систему градоначальник рекомендовал ввести в тестовом режиме. По его словам, москвичам не понадобится специальный пропуск, чтобы пойти в парк или сквер. Однако с 1 июня также будет усилен масочный режим, поэтому жителям столицы обязательно надо надевать перчатки и маски. Кроме того, горожанам посоветовали оставаться в радиусе двух километров от дома.

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