Обновлена статистика по коронавирусу в Москве

В Москве за минувшие сутки выявлено 1855 новых случаев заражения коронавирусом. Обновленная статистика приводится на портале стопкоронавирус.рф в пятницу, 5 июня.

Скончались 57 человек, выздоровели — 2643. Таким образом, общее число инфицированных с начала пандемии в столице увеличилось до 191 069. Полностью излечились 97 358 человек, умерли 2806 человек.

В Московской области за последние сутки зарегистрировано 762 случая заражения. Общее число инфицированных в регионе — 42 720. Всего умерли 539 человек, вылечились — 10 392.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что масочный режим в Москве может быть окончен с началом массовой вакцинации от коронавируса. По его словам, это может произойти в октябре текущего года либо в феврале 2021-го. «Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни», — добавил Собянин.

27 мая мэр Москвы предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня по определенному графику. Такую систему градоначальник рекомендовал ввести в тестовом режиме. По его словам, москвичам не понадобится специальный пропуск, чтобы пойти в парк или сквер.

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