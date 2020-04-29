Обновлена статистика по коронавирусу в Москве

В Москве за сутки выявлено 2 220 новых случаев заражения коронавирусом. Обновленная статистика опубликована в Telegram-канале оперативного штаба и на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в столице с начала пандемии зафиксировано 50 646 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период выздоровели 4 610 человек, умерли — 546. За сутки выписаны из больницы еще 480 пациентов, а 67 человек скончались от осложнений, вызванных инфекцией.

В Московской области тем временем насчитывается 686 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Общее число инфицированных в регионе — 10 917; 389 человек выздоровели. При этом зафиксировано 90 летальных исходов.

В России с начала эпидемии зарегистрировано 99 399 зараженных COVID-19 в 85 регионах. За последние 24 часа выявлено еще 5 841 случаев инфицирования. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 10 286 человек. Умерли 972 пациента.

28 апреля сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин продлил срок ограничений, введенных в столице для сдерживания распространения коронавируса, до 11 мая включительно. После майских праздников в регионах, где эпидемиологическая обстановка наиболее благоприятная, начнется поэтапное снятие ограничений. Планы по снятию карантинных режимов должны быть подготовлены до 5 мая.

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