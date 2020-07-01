Обновлена статистика по заражению коронавирусом в Москве

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировано 611 новых случаев заражения коронавирусом. Обновленную статистику приводит оперативный штаб в своем в Telegram-канале в среду, 1 июля.

Общее число зараженных в столице увеличилось до 222 209. С начала пандемии выздоровели 152193 человека, 3831 — умерли.

Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом достигло 654 тысяч. За весь период зафиксировано 9 536 летальных исходов, выздоровел 422 931 человек.

Ранее 25 июня мэр Москвы Сергей Собянин отложил возобновление массовых мероприятий в городе. По его словам, этот вопрос московские власти будут решать в июле.

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