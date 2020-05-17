Обновлена статистика по заражению коронавирусом в Москве

За минувшие сутки в Москве выявили 3855 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии зафиксировано 142 824 инфицированных. Обновленная статистика опубликована в Telegram-канале оперативного штаба и на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в столице выздоровели 27 490 человек, 1458 из них — за последние сутки. Скончались в общей сложности 1503 пациента с подтвержденным коронавирусом.

В Московской области в период с 16 по 17 мая выявлено 907 новых случаев инфицирования. Общее число зараженных коронавирусом в регионе — 27 369. Скончались 268 человек, выздоровели — 3088.

Ранее в мае мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жителей столицы начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу. Каждую неделю приглашение прийти в поликлинику будут получать до 70 тысяч москвичей.

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