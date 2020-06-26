Обновлена статистика по заражению коронавирусом в Москве

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировано 813 новых случаев заражения коронавирусом. Обновленную статистику приводит оперативный штаб на своем официальном сайте в пятницу, 26 июня.

Общее число зараженных в столице увеличилось до 218 604. С начала пандемии выздоровел 144 191 человек, 3694 — умерли.

В Московской области за сутки выявлено 390 пациентов с положительным анализом теста на COVID-19.

В России количество инфицированных с начала пандемии достигло 620 794 в 85 регионах. За все время 384 152 человека выздоровели, 8781 — скончался.

Накануне, 25 июня, мэр Москвы Сергей Собянин отложил возобновление массовых мероприятий в городе. По его словам, этот вопрос московские власти будут решать в июле.

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