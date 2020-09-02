Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

За сутки в Москве зафиксировали 625 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице — 263 684. Обновленные данные опубликованы в среду, 2 сентября, на сайте стопкоронавирус.рф.

В столичном регионе вылечились всего 216 742 пациента, из них 1359 — выписанные только за прошедшие 24 часа. Умерли с начала эпидемии в Москве 4 844 человек, в том числе за последние сутки 12 инфицированных скончались от осложнений.

В Московской области насчитывается 158 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе — 68 537. Из этого числа 51 840 — выздоровевшие, также зафиксировано всего 1198 летальных исходов.

В России число заболевших COVID-19 превысило миллион человек. За последние сутки число инфицированных увеличилось на 4952. За все время 821 169 пациентов вылечилось. Умерло 17 414 человек.

26 августа сообщалось, что в московском НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского врачи спасли девушку с гигантской опухолью головного мозга. Девушку оперировали на протяжении шести часов. В итоге оказалось, что пациентка была с доброкачественным образованием. Ее жизни сейчас ничто не угрожает.

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