Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за минувшие сутки выявили 3327 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 303 940. Обновленную статистику приводит сайт стопкоронавирус.рф.

В городе с начала пандемии вылечился 253 031 пациент, из этого числа 944 — выздоровевшие только за прошедшие 24 часа. Умерли с начала эпидемии 5343 человека, также известно о 29 скончавшихся за последние сутки.

В Московской области зарегистрировано 296 новых случаев заражения. Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии — 74 631. За все время выздоровели более 56 тысяч человек, также зафиксирован 181 летальный исход.

Ранее стало известно, что московских работодателей с 5 по 28 октября обяжут перевести 30 процентов сотрудников на удаленку из-за распространения коронавируса. Такие изменения коснутся людей старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Исключение составят работники, чье присутствие является критически важным для организации.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!