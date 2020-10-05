Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за минувшие сутки выявили 3537 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 307 477. Обновленная статистика в понедельник, 5 октября, приведена на сайте стопкоронавирус.рф.

В столице за все время вылечились 253 944 пациента, из этого числа 913 — выздоровевшие только за прошедшие 24 часа. Умерли с начала эпидемии 5370 человека, также известно о 27 скончавшихся за последние сутки.

В Московской области зарегистрировано 339 новых случаев заражения. Общее число инфицированных в регионе — 74 970. За все время выздоровели более 57 тысяч человек, также зафиксировано 1369 летальных исходов.

1 октября сообщалось, что московских работодателей с 5 по 28 октября обязали перевести 30 процентов сотрудников на удаленку из-за роста числа заболевших COVID-19. Изменения касаются работников старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Исключение составят те, кто является критически важным сотрудником для организации.

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