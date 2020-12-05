Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки зарегистрировано 7993 новых случая заражения коронавирусом. Число инфицированных с начала пандемии в столице достигло 640 050. Обновленная статистика в субботу, 5 декабря, приведена на сайте стопкоронавирус.рф.

За все время в столице вылечились 485 308 пациентов, из них 6 584 — выздоровевшие за прошедшие сутки. Умерли всего 9277 человек, известно в том числе и о 74 скончавшихся за последние 24 часа.

В Московской области выявлено 1 246 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе — 116 940. За все время выздоровели больше 83 тысяч человек, умерли — 2 224.

Ранее стало известно, что московские власти не планируют вводить дополнительные ограничения на новогодние праздники. По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, действующих на сегодня мер достаточно. Кроме того, власти столицы также выразили надежду, что основная часть действующих ограничений из-за пандемии будет снята к середине 2021 года.

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