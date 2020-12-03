Власти Москвы отказались от дополнительных ограничений на новогодние праздники

Московские власти не планируют вводить дополнительные ограничения на новогодние праздники. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, пишет РИА Новости.

По его словам, введенных ограничений достаточно. Власти Москвы также выразили надежду, что основная часть действующих ограничений из-за пандемии будет снята к середине 2021 года.

10 ноября мэр города Сергей Собянин запретил московским кафе и барам работать ночью. В заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), в ночных клубах и караоке Москвы запрещается обслуживание посетителей в ночное время — с 23:00 до 6:00. Новые требования вступили в силу с 13 ноября 2020 года и будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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