Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

За сутки в Москве зафиксировали 620 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице — 266 357. Обновленные данные опубликованы в воскресенье, 6 сентября, на сайте стопкоронавирус.рф.

В столице вылечились за все время 221 370 пациентов, из них 963 — выписанные только за прошедшие 24 часа. Умерли с начала пандемии в Москве 4891 человек, в том числе за последние сутки 13 инфицированных скончались от осложнений.

В Московской области насчитывается 167 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Общее число инфицированных в регионе — 69 199. Из этого числа больше 52 тысяч — выздоровевшие, а 1216 — летальные исходы.

В России выявлено 1 025 505 человек с подтвержденным диагнозом — за последние сутки число зараженных увеличилось на 5195. При этом 840 949 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Умерло 17 820 человек.

5 сентября мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы с поздравлением в День города, пожелав им здоровья и счастья. Он отметил, что власти сосредоточились на борьбе с пандемией коронавируса. При этом градоначальник заявил, что нельзя полностью останавливать развитие города, так как «плохое рано или поздно пройдет».

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