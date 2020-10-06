Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявили 4082 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 311 559. Обновленная статистика во вторник, 6 октября, приведена на сайте стопкоронавирус.рф.

В столице за все время вылечились 255 100 пациентов, из этого числа 1156 — выздоровевшие только за прошедшие 24 часа. Умер с начала эпидемии 5401 человек, также известно о 31 скончавшемся за последние сутки.

В Московской области зарегистрировано 347 новых случаев заражения. Общее число инфицированных в регионе — 75 317. За все время выздоровели более 57 тысяч человек, также зафиксировано 1376 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что москвичей, зараженных коронавирусом, будут лечить новыми методами, среди которых есть технология гелия, переливание донорской плазмы и применение барокамер. Об этом рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

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