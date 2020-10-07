Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявили 3229 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 314 788. Обновленная статистика приведена на сайте стопкоронавирус.рф.

В столице за все время вылечилось 256 362 пациента, из этого числа 1262 — выздоровевшие только за прошедшие 24 часа. Умерли с начала эпидемии 5442 человека, также известно о 41 скончавшемся за последние сутки.

В Московской области зарегистрировано 395 новых случаев заражения. Общее число инфицированных в регионе — 75 712. За все время выздоровели более 57 тысяч человек, также зафиксировано 1384 летальных исходов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях в столице из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В частности, с 9 до 28 октября приостановят бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Помимо этого, на время каникул, проездные билеты школьников также будут временно заблокированы. Также все предприятия и организации Москвы должны еженедельно информировать столичное правительство о переводе не менее 30 процентов сотрудников на удаленку.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!