Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за сутки выявили 5829 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 462 518. Обновленная статистика приведена в Telegram-канале столичного оперштаба.

За все время в столице вылечились 336 659 пациентов, из них 3675 — те, кто выздоровел за прошедшие 24 часа. Умерли с начала пандемии 7215 человек, также известно о 75 скончавшихся за последние сутки.

Ранее начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков обратился к москвичам с просьбой не выходить из дома без необходимости. Власти обращают внимание, что число зараженных коронавирусом продолжает расти. По словам Данчикова, соблюдение существующих мер позволит избежать жестких ограничений.

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