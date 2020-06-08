Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

За минувшие сутки в Москве выявлен 2001 случай заражения коронавирусом. Обновленные данные о распространении инфекции приводятся в Telegram-канале столичного оперштаба в понедельник, 8 июня.

Скончался 51 человек, выздоровели — 1633. Таким образом, общее число инфицированных с начала пандемии в столице увеличилось до 197 018. Полностью излечились 104 347 человек, умерли — 2970.

Ранее сообщалось, что власти Москвы планируют отменить действие цифровых пропусков, введенных из-за пандемии коронавируса. По данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, это может произойти 14 июня.

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