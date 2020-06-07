Раскрыты детали следующего этапа снятия ограничений в Москве

Власти Москвы планируют отменить действие цифровых пропусков, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что это может произойти 14 июня. По словам близкого к мэрии источника, объявить о таком решении власти собираются в понедельник, 8 июня. «Конечно, если мэр не внесет правки в последнюю минуту», — сказал он.

Снимать ограничения будут в несколько этапов — с 10 и 15 июня, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

«Очередные послабления в настоящее время обсуждаются в горадминистрации. Отмена электронных пропусков возможна на финальном этапе», — заявил собеседник агентства, добавив, что в скором времени ожидается открытие парикмахерских и кафе, а также отмена графика, по которому москвичи могут выйти на прогулку.

По состоянию на 7 июня в Москве выявлено 1 956 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала эпидемии превысило 195 тысяч. В Подмосковье насчитывается 754 зараженных человека за сутки, за все время в регионе заболели COVID-19 более 44 тысяч человек.

4 июня мэр Москвы Сергей Собянин назвал сроки окончания масочного режима. По его словам, это может произойти в октябре нынешнего года либо в феврале 2021-го. «Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни», — добавил он. Уточняется, что масочный режим в Москве может быть окончен с началом массовой вакцинации от коронавирусной инфекции.

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