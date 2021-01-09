Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявили 4900 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 853 352. Обновленная статистика приведена на сайте стопкоронавирус.рф.

За все время в городе вылечились 688 061 пациент, из них 7302 — выздоровевшие только за прошедшие 24 часа. Умерли с начала пандемии 11 873 человека, известно также о 74 летальных исходах за последние сутки.

В Московской области было выявлено 1184 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе за все время — 167 117. С начала пандемии выздоровели 125 230 человек, всего скончались от осложнений, вызванных инфекцией, 3073 пациента.

Ранее в январе мэр Москвы Сергей Собянин назвал столичных врачей героями прошедшего 2020 года. «Первыми вал обращений с симптомами коронавируса приняли на себя фельдшеры скорой помощи. Рисковали, но выезжали на вызовы. Врачи и медсестры сутки напролет дежурили в "красных зонах". Лаборанты осваивали новые методы выявления опасного вируса», — отметил он.

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