Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

За сутки в Москве зафиксировали 642 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице — 268 384. Обновленная статистика опубликована в среду, 9 сентября, на сайте стопкоронавирус.рф.

В столице с начала эпидемии вылечились 224 840 пациентов, из них 1338 — выписанные только за прошедшие 24 часа. Умерло 4933 человека, в том числе скончались от осложнений еще 12 инфицированных.

В Московской области насчитывается 164 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Общее число инфицированных в регионе — 69 664. Из этого числа 52 831 — выздоровевшие, а 1226 — умершие.

В России выявлено 1 041 007 случаев заражения — за последние сутки число инфицированных увеличилось на 5218.

Ранее стало известно, что муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заразился коронавирусом. На своей странице в Instagram он написал, что прежде всего его семья надеялась, что он заболел ОРВИ или гриппом. «Но все-таки COVID подтвердился», — сказал Аляутдинов.

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