Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявили 3701 случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 321 812. Обновленная статистика приведена на сайте стопкоронавирус.рф.

В столице за все время вылечились 259 127 пациентов, из этого числа 1424 — выздоровевшие только за прошедшие 24 часа. Умерли с начала пандемии 5530 человек, также известно о 33 скончавшихся за сутки.

В Московской области зарегистрировано 411 новых случаев заражения. Общее число инфицированных в регионе — 76 556. За все время выздоровели более 58 тысяч человек, также зафиксировано 1397 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что при ношении защитной маски во время пандемии коронавируса человеку обеспечен психологический комфорт. Об этом рассказала директор Национального научного центра — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.

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