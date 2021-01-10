Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявили 4216 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 857 568. Обновленная статистика приведена в Telegram-канале столичного оперштаба.

За все время в городе вылечились 695 106 пациентов, из них 7045 — выздоровевшие за прошедшие 24 часа. Умерли с начала пандемии 11 950 человек, известно также о 77 летальных исходах за последние сутки.

Всего за последние сутки в России выявлен 22 851 случай заражения коронавирусом, общее число инфицированных с начала пандемии достигло 3 401 954.

Ранее в январе мэр Москвы Сергей Собянин назвал столичных врачей героями прошедшего 2020 года. «Первыми вал обращений с симптомами коронавируса приняли на себя фельдшеры скорой помощи. Рисковали, но выезжали на вызовы. Врачи и медсестры сутки напролет дежурили в "красных зонах". Лаборанты осваивали новые методы выявления опасного вируса», — отметил он.

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