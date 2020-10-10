Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявили 4105 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 59 924. Обновленная статистика приведена на сайте стопкоронавирус.рф.

В столице за все время вылечились 250 433 пациента. Умерли с начала пандемии 5560 человек, также известно о 30 скончавшихся за сутки.

В Московской области зарегистрировано 416 новых случаев заражения. Общее число инфицированных в регионе — 17 280. За все время выздоровели более 58 тысяч человек, также зафиксировано 1406 летальных исходов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии скрытой информации о ситуации с коронавирусом в столице. По его словам, столичные власти открыто и честно говорят об эпидемической обстановке в городе. «Вокруг нас постоянно существует риск, что рядом находится человек, который, может, даже сам и не подозревая, болеет ковидом», — указал мэр.

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