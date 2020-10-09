Собянин заявил об отсутствии скрытой информации о коронавирусе

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии скрытой информации о ситуации с коронавирусом в столице. Об этом он рассказал в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

По его словам, столичные власти открыто и честно говорят об эпидемической обстановке в городе. «Вокруг нас постоянно существует риск, что рядом находится человек, который, может, даже сам и не подозревая, болеет ковидом», — указал мэр.

В Москве за последние сутки выявили 3701 случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 321 812. Кроме того, в столице за все время вылечились 259 127 пациентов.

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