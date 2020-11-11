Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за сутки выявили 4477 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 485 545. Обновленная статистика приведена на сайте стопкоронавирус.рф.

За все время в столице вылечились 350 746 пациентов, из них 3857 — те, кто выздоровел за прошедшие 24 часа. Умерли с начала пандемии 7052 человека, также известно о 73 скончавшихся за последние сутки.

В Московской области зарегистрирован 701 новый случай заражения. Общее число инфицированных в регионе — 93 570. За все время число выздоровевших превысило 69 тысяч человек, также зафиксировано 1745 летальных исходов.

Ранее стало известно, что в Москве отменят новогодние гуляния в этом году. Такое решение столичные власти принимают в связи с пандемией. В центре столицы не будут размещать рождественские базары, все фестивали также решили отложить.

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