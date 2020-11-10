В столице в этом году отменят новогодние гуляния. Такое решение будет принято в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в столичном правительстве.

Уточняется, что в Москве отменят новогодние гулянья, рождественские базары и фестивали.

Ранее стало известно, что в Москве ввели новые ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса.

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