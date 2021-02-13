Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявили 1963 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных за все время пандемии достигло 954 619. Обновленная статистика в субботу, 13 февраля, приведена на сайте стопкоронавирус.рф.

За все время в столице вылечились 867 780 пациентов, из них 2680 — выздоровевшие только за прошедшие 24 часа. Число скончавшихся с начала эпидемии составило 14 290, в том числе известно о 67 летальных исходах за последние сутки.

В Московской области зарегистрирован 884 новых случая заражения коронавирусом. В регионе общее число инфицированных составило 204 203. За все время выздоровели больше 165 тысяч человек, также было зафиксировано 4208 летальных исходов.

Ранее стало известно, что врачи института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского спасли пациентку со 100-процентным поражением легких, возникшим после заражения коронавирусом.

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