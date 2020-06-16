Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

За сутки в Москве зафиксировали 1416 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 208 680. Обновленные данные опубликованы во вторник, 16 июня, на сайте стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что в столице вылечились 126 114 пациентов, из них 2874 — выписались за прошедшие 24 часа. Умерли с начала эпидемии в Москве 3386 человек, в том числе за последние сутки 52 инфицированных скончались от осложнений.

В Московской области насчитывается 694 случая заражения коронавирусом за сутки. Общее число инфицированных в регионе — 50 736. За все время 18 340 человек выздоровели, также зафиксировано 702 летальных исхода в регионе.

В России выявлено 545 458 человек с подтвержденным диагнозом — за последние сутки число зараженных увеличилось на 8248. При этом всего 294 306 пациентов вылечилось от коронавирусной инфекции. Умерли 7284 человека.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал москвичам в день празднования Дня Победы 24 июня остаться дома и смотреть парад по телевизору. По его мнению, так люди обезопасят себя от заражения коронавирусом. Он также отметил, что современные технологии и команда профессионалов позволят горожанам насладиться зрелищностью мероприятия в полной мере.

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