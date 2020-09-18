Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявили 805 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 274 808 человек. Обновленная статистика опубликована в пятницу, 18 сентября, на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в столице вылечились 235 136 пациентов, из них 1107 выздоровели только за прошедшие сутки. Умерли с начала эпидемии в Москве 5033 человека, в том числе восемь — за последние сутки.

В Московской области насчитывается 165 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе — 71 173. За все время больше 54 тысяч человек выздоровели, также зафиксировано 1272 летальных исхода.

В России выявили больше миллиона человек с подтвержденным диагнозом — 1 091 186. За последние сутки число зараженных увеличилось на 5905.

Ранее стало известно, что московские ученые нашли способ усовершенствовать защитные маски, создавая бактерицидный барьер при помощи их пропитки в растворе наночастиц тантала. Уточняется, что такие наночастицы оседают в волокнах ткани и борются с бактериями.

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