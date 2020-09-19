Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявили 825 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 275 633 человек. Обновленная статистика опубликована в субботу, 19 сентября, на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в столице вылечились 236 055 пациентов, из них 919 выздоровели только за прошедшие сутки. Умерли с начала эпидемии в Москве 5044 человека, в том числе 11 — за последние сутки.

В Московской области насчитывается 175 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе — 71 348. За все время больше 54 тысяч человек выздоровели, также зафиксировано 1278 летальных исхода.

В России выявили больше миллиона человек с подтвержденным диагнозом — 1 097 251. За последние сутки число зараженных увеличилось на 6065.

Ранее в сентябре стало известно, что московские ученые нашли способ усовершенствовать защитные маски, создавая бактерицидный барьер при помощи их пропитки в растворе наночастиц тантала. Уточнялось, что такие наночастицы оседают в волокнах ткани и борются с бактериями.

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