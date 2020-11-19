Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявили 6438 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 533 068. Обновленные данные в четверг, 19 ноября, приведены на сайте стопкоронавирус.рф.

За все время в столице вылечились 388 416 пациентов, из этого числа 5782 — те, кто выздоровел за прошедшие 24 часа. Умер с начала пандемии 8081 человек, также известно о 73 скончавшихся за последние сутки.

В Московской области зарегистрировано 880 новых случаев заражения. Общее число инфицированных в регионе — 100 050. За все время число выздоровевших превысило 73 тысячи, также зафиксировано 1856 летальных исходов.

Ранее медики из Городской клинической больницы (ГКБ) №15 сняли клип о сложностях работы во время пандемии. Песня «Тишины хочу» группы «Антиреспект» стала основой всего видео. Данный ролик отражает ежедневную работу врачей в ковидных госпиталях по всей России.

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