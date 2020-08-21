Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за минувшие сутки выявили 690 новых случаев заражения коронавирусом. Обновленная статистика приводится на портале стопкоронавирус.рф в пятницу, 21 августа.

Таким образом, за все время распространения вируса в столице заразились 255 826 человек. Вылечились 202 727 инфицированных, умерли 4710 человек. Число выздоровевших за последние сутки составило 1160. Также зафиксировано 12 летальных исходов.

В Московской области с начала эпидемии зарегистрировано 66 692 случая заражения. Из них за последние сутки — 151. Всего 50 194 пациентов вылечились, 1160 человек скончались.

Ранее в августе заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов рассказал, что на данный момент власти не собираются из-за коронавируса возобновлять ограничительные меры, в том числе режим самоизоляции. По мнению Ефимова, нет никаких предпосылок к такому решению.

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