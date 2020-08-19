Власти Москвы высказались о слухах насчет возобновления режима самоизоляции

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов рассказал, что на данный момент власти не собираются из-за коронавируса возобновлять ограничительные меры, в том числе режим самоизоляции. Об этом в среду, 19 августа, он рассказал в интервью агентству «Москва».

По мнению Ефимова, нет никаких предпосылок к такому решению. «Мы действительно наблюдаем странную тенденцию слухов, непонятно откуда рождающихся, но мы видим достаточно стабильную ситуацию с количеством заболевших, наблюдаем за занятостью наших медучреждений, в любом случае, город готов к любому развитию ситуации», — пояснил он.

За последние сутки в Москве выявлен 691 новый зараженный коронавирусом. За все время известно о 254 448 инфицированных в столице, общее число вылечившихся составило 200 359, скончавшихся от осложнений — 4687 человек. В Московской области с начала эпидемии зарегистрировано 66 384 случая COVID-19.

Ранее сообщалось, что День города в столице в 2020 году запланировали провести 5 и 6 сентября, при этом масштабные мероприятия отменены. Москва отмечает 873-летие. Основной темой праздника станет «Музейная Москва».

В Москве ввели режим самоизоляции 23 марта из-за борьбы с коронавирусной инфекцией. 9 июня после объявления мэра столицы Сергея Собянина его отменили. Однако сейчас продолжает действовать масочный режим в общественных местах, в магазинах и такси. Также сохранен запрет на проведение массовых мероприятий.

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