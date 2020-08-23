Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за минувшие сутки выявили 611 новых случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные приводятся в Telegram-канале оперативного штаба столицы в воскресенье, 23 августа.

Так, общее число инфицированных в столице достигло 47 607. С начала пандемии умер 4731 человек, полностью излечились 204 786. За сутки зарегистрировано 11 смертей.

Ранее в августе власти Москвы оценили число бессимптомных носителей коронавируса в городе в 60 процентов. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Это значительно больше, чем по другим регионам, в связи с тем, что в Москве организован большой объем тестирований, в том числе и по свободной записи», — сказал градоначальник.

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