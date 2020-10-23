Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявили 5478 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 386 908. Обновленные данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

В столице за все время вылечился 285 271 пациент, также зарегистрировано 2779 выздоровевших за прошедшие 24 часа. Умерли с начала пандемии 6249 человек, также известно о 62 скончавшихся за сутки.

В Московской области зарегистрировано 472 новых случая заражения. Общее число инфицированных в регионе — 82 777. За все время выздоровели более 61 тысячи человек, также зафиксировано 1522 летальных исхода.

Ранее на подмосковной станции Нахабино заметили мужчину, похожего на певца Филиппа Киркорова, который раздавал медицинские маски пассажирам. В комментариях под видео, записанным очевидцем, пользователи отнеслись с юмором к такой идее, но отметили, что ожидали от якобы Киркорова маски с перьями. Помимо этого, юзеры вспомнили, что российский певец и правда живет рядом со станцией Нахабино.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!