Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявили 681 новый случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице — 258 430. Обновленные данные опубликованы во вторник, 25 августа, на сайте стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что в столице вылечились 206 804 пациента, из них 1155 — выписанные только за прошедшие 24 часа. Умерли с начала пандемии в Москве 4753 инфицированных, в том числе за последние сутки — 12.

В Московской области насчитывается 143 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Общее число инфицированных в регионе — 60 308. Из этого числа 50 738 — выздоровевшие, 1171 — скончавшийся. За сутки 141 пациент вылечился, также зафиксировано два летальных исхода.

В России выявлены 966 189 человек с подтвержденным диагнозом — за последние сутки число зараженных увеличилось на 4696. При этом всего 779 747 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Умерли 16 568 человек.

23 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом стабильна. Однако проблема сохранится до того момента, пока горожане не станут массово прививаться. Градоначальник призвал всех вакцинироваться, когда появится возможность.

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