Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве, заявив, что она хорошая с точки зрения стабильности. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы раскрыли практически весь город. Мы не увидели какого-то всплеска серьезного по заболеваемости», — подчеркнул градоначальник, но заметил, что в столице по-прежнему ежедневно выявляют около 700 новых случаев заражения.

Собянин считает, что проблема сохранится до начала массовой вакцинации. До этого еще далеко, сказал мэр, объяснив что несмотря на то, что препарат уже зарегистрирован, он будет проходить пострегистрационные исследования. Градоначальник при этом призвал всех москвичей сделать прививку, когда она появится.

В Москве по данным на 23 августа общее число инфицированных достигло 47 607. С начала пандемии умер 4731 человек, полностью излечились 204 786.

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