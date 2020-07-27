Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за прошедшие сутки зафиксировано 683 новых случая заражения коронавирусом. Обновленную статистику приводит в понедельник, 27 июля, портал стопкоронавирус.рф.

В столице умерли еще девять пациентов с коронавирусом, 306 человек выздоровели. Всего с начала эпидемии в городе зафиксировано 237 947 случаев заражения, 4 398 человек умерли, 174 721 человек полностью излечился.

В Московской области за сутки выявили 144 случая заражения, с начала эпидемии зафиксировано 62 753 инфицированных, 45 231 человек выздоровел, 1089 человек умерли. За сутки в регионе не зарегистрировано новых смертей от коронавируса.

Ранее в июле мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об испытываемых москвичами сложностях после снятия ограничений, введенных из-за борьбы с коронавирусом. По его словам, горожане еще какое-то время будут психологически восстанавливаться и «выходить» из ограничений.

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