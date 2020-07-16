Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об испытываемых москвичами сложностях после снятия ограничений, введенных из-за борьбы с коронавирусом. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает РИА Новости.

По его словам, горожане еще какое-то время будут психологически восстанавливаться и «выходить» из ограничений. «Оказалось, что мы за три месяца привыкли к карантинным мерам, привыкли к сидению дома, опасностям. Это все за три месяца въелось в нас, и увидеть толпы людей на улицах — для многих это стало шоком», — заявил он.

По мнению градоначальника, такая «психологическая неготовность» является нормальной. Кроме того, он напомнил, что в марте, во время начала режима самоизоляции, многие москвичи жаловались и не хотели соглашаться с карантинными мерами. При этом, как только ограничения стали постепенно ослаблять, горожане с еще большим негативом восприняли изменения, заметил Собянин.

«Поэтому не только эпидемиологически, экономически, но и психологически мы еще будем какое-то время из этого выходить», — пояснил мэр Москвы. Он также отметил, что снятие ограничений —это значительно большая ответственность перед горожанами, чем их введение.

Ранее градоначальник также заявил, что у Москвы больше шансов избежать повторного введения карантина из-за коронавируса. По его мнению, инфекция «прошла свой путь — со своим пиком, падением и так далее».

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