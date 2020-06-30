Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

За сутки в Москве зафиксировали 745 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных — 221 598. Обновленные данные опубликованы во вторник, 30 июня, на сайте стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что всего вылечилось 150 397 пациентов, из них 2 295 — выписанные только за прошедшие 24 часа. Умерли с начала пандемии в Москве 3 796 человек, в том числе за последние сутки 35 инфицированных скончались от осложнений.

В Московской области насчитывается 301 новый случай заражения коронавирусом за сутки. Общее число инфицированных в регионе — 57 570. Известно, что всего 35 240 человек выздоровели, также зафиксировано 887 летальных исходов.

В России выявлено за все время 647 849 человек с подтвержденным диагнозом — за последние сутки число зараженных увеличилось на 6 693. При этом с начала пандемии 412 650 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Умерло 9 320 человек.

По состоянию на 29 июня в Москве с начала пандемии было зафиксировано 220 853 зараженных коронавирусом, всего в России — 641 156 человек с подтвержденным диагнозом.

Между тем москвичам напомнили о сроках отключения горячей воды, а также ответили на частые вопросы, связанные с профилактическими работами. Отмечается, что после 1 июля будут постепенно отключать горячее водоснабжение (ГВС) в разных районах. Профилактические работы не будут превышать положенных 10 дней. Узнать точное время можно также на mos.ru, написав в адресной строке место проживания.

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