Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявили 2308 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 292 601. Обновленная статистика опубликована на сайте стопкоронавирус.рф.

В столице за все время вылечились 248 650 пациентов, из них 1349 — выздоровевшие только за прошедшие сутки. Умерли с начала эпидемии 5230 человек, в том числе известно о 27 скончавшихся за последние сутки.

В Московской области зарегистрировано 222 новых случая заражения. Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии — 73 602. За все время выздоровели больше 56 тысяч человек, также зафиксировано 1338 летальных исходов.

В России за все время пандемии выявили более миллиона человек с подтвержденным диагнозом — 1 176 286. За последние сутки число зараженных увеличилось на 8481.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около четверти москвичей имеют антитела к коронавирусу. Кроме того, примерно половина прошедших тестирование жителей Калининграда имеют антитела к COVID-19.

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