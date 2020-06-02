Обновлены данные по заражению коронавирусом в Москве

За минувшие сутки в столице выявлено 2297 случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные о распространении инфекции приводятся на портале стопкоронавирус.рф во вторник, 2 июня.

Скончались 76 человек, выздоровели — 2060. Таким образом, общее число инфицированных с начала пандемии в столице увеличилось до 183 088. Полностью излечились 82 239 человек, умерли — 2553.

В Московской области за последние сутки зарегистрировано 728 случаев заражения. Общее число заразившихся в регионе — 39 723.

Ранее власти Москвы опубликовали карту для прогулок по городу. На сайте мэра можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома. Для этого необходимо ввести свой адрес, после чего на интерактивной карте появится круг, в пределах которого гражданин может свободно гулять, соблюдая ряд правил.

27 мая мэр Москвы Сергей Собянин предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня по определенному графику. Такую систему градоначальник рекомендовал ввести в тестовом режиме. По его словам, москвичам не понадобится специальный пропуск, чтобы пойти в парк или сквер. Однако с 1 июня также будет усилен масочный режим, поэтому жителям столицы обязательно надо надевать перчатки и маски. Кроме того, горожанам посоветовали оставаться в радиусе двух километров от дома.

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