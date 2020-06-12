Обновлены данные по заражению коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявили 1714 случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные приводятся на сайте стопкоронавирус.рф.

Таким образом общее число зараженных с начала эпидемии в столице увеличилось до 202 935. Выздоровели 118 024 человек, умерло 3187 пациентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города оставаться дома во время праздничных мероприятий в честь Дня России 12 июня и в день парада Победы 24 июня. «У нас запрещены пока массовые мероприятия. Да, официальные мероприятия будут проводиться и 12 июня, и будет день парада, но лучше это посмотреть по телевизору», — объяснил градоначальник.

10 июня Собянин заявил, что плановый переход из режима ограничений в Москве к нормальной жизни составит около двух месяцев. По его словам, выход столицы из режима самоизоляции был выстрадан жесткими ограничительными мерами в течение трех месяцев, самоотверженной работой медиков и ответственным поведением москвичей.

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