Обновлены данные по заражению коронавирусом в Москве

В Москве число заразившихся коронавирусом увеличилось до 210 785. Обновленные данные приводит оперативный штаб в своем Telegram-канале.

За последние сутки было зарегистрировано 1040 случаев заражения. С начала пандемии выздоровел 130 431 человек, умерли 3483 пациента.

В Подмосковье число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 52 083 — за сутки заболели 667 человек. С начала пандемии выздоровели 20 355 зараженных, 751 человек скончался.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все ограничения, введенные в Москве из-за пандемии коронавируса, будут сняты не раньше середины июля.

Градоначальник пояснил, что сейчас в столице идет переходный период и власти смотрят, «чтобы ничего не сорвалось». При этом Москва уже готова к открытию с 23 июня стационарных заведений общепита, отметил Собянин.

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