Собянин высказался о полном снятии ограничений в Москве

Все ограничения, введенные в Москве из-за пандемии коронавируса, будут сняты не раньше середины июля. Об этом высказался мэр города Сергей Собянин, передает агентство «Москва».

Градоначальник пояснил, что сейчас в столице идет переходный период и власти смотрят, «чтобы ничего не сорвалось». При этом Москва уже готова к открытию с 23 июня стационарных заведений общепита, отметил Собянин. «Сейчас по тому, как мы идем, у меня есть практически полная уверенность, что в понедельник у нас будет нормальная картина эпидемиологической ситуации», — добавил он.

Накануне, 15 июня, Собянин заявил, что нецелесообразно бесконечно держать людей взаперти при достаточно неплохой ситуации с распространением коронавируса, и анонсировал переход столицы к следующему этапу снятия ограничений. Так, с 16 июня открылись летние веранды ресторанов и кафе, музеи, выставочные залы и зоопарки. Стоматологические клиники возобновили плановые приемы, вновь стали работать библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу.

С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции и пропусков, людям разрешили гулять в парках и скверах, открылись салоны красоты.

По последним данным, в Москве зафиксировано свыше 208 тысяч случаев заражения коронавирусом. При этом более 126 тысяч пациентов выздоровели, 3,3 тысячи — скончались.

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