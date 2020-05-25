Обновлены данные по заражению коронавирусом в Москве

За последние сутки в Москве выявлено 2560 случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные приводят оперативный штаб в своем Telegram-канале и портал стопкоронавирус.рф.

По их данным, за минувшие сутки в столице скончался 41 пациент с коронавирусом, вылечились — 3746 человек.

Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии в Москве увеличилось до 166 473. Выздоровели 53 586 человек, умерли 2034 пациента.

В Подмосковье за минувшие сутки зафиксировали 831 новых случай инфицирования коронавирусом. Общее количество заразившихся в регионе — 34 346.

Ранее в мае глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что видит оптимистичное будущее в ситуации с коронавирусом в столице. По его словам, у 12,5 процента москвичей сформировался иммунитет к инфекции, снижается и число поступающих в стационары.

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